Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fon vurgununda bürokraside başka görevden alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. Türkiye'nin gündemini sarsan fon skandalında birçok kamu görevlisi görevden alınırken, yeni görevden almaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Basın mensupları Erdoğan'a söz konusu soruyu gündeme getirdi. Ancak Erdoğan soruyu yanıtsız bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'nin başkenti Şam'a gidiş tarihi de soruldu. Cumhurbaşkanı bu soruya da belli değil yanıtını verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşme ihtimali de sorulan Erdoğan, "Olabilir" ddi.

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