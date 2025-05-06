10. Anadolu Medya Ödülleri töreni, Beştepe'de gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödüllerini bizzat takdim etti. 'Yılın Haber Sitesi' ödülü sık sık muhalefeti ve muhalif isimleri hedef gösteren Yeni Akit'e verildi.
Ödüllerin, büyük ölçüde iktidara yakın isimlerden oluşan jüri tarafından belirlenmesi ve ödül kazanan gazetecilerin sıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gezilerinde yer alan basın mensupları arasından seçilmiş olması dikkat çekti.
10. Anadolu Medya Ödüllerinin jüri üyeleri Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Zahit Akman, Star Tv Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'ten oluştu.
ERDOĞAN'IN UÇAĞINA BİNENLER ÖDÜLLE DÖNDÜ
10. Anadolu Medya Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen, çoğunluğu İstanbul merkezli medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin listesi şu şekilde:
Yılın Televizyonu: CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Kadın Haber Spikeri: NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü: TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı: HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı: Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi: NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı: Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri: CNN Türk Fulya Öztürk
Yılın Yerel Televizyonu: TV Kayseri Ömer Hamurcu
Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
Yılın Köşe Yazarı: Türkiye Gazetesi Yücel Koç
Yılın Erkek Haber Spikeri: TV 24 Kaan Yakuphan
Yılın İnternet Haber Sitesi: akit.com.tr Murat Alan
Yılın Yerel İnternet Sitesi: bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
Yılın Yerel Gazetesi: Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı: Radyo 7 Talha Bora Öge
Yılın Yerel Radyosu: Adana Jest FM Vedat Gündoğan
MUHALEFETİ HEDEF GÖSTEREN AKİT'E ÖDÜL
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınan Mahir Polat’ı hedef alan manşetleriyle dikkat çeken Yeni Akit, 10. Anadolu Medya Ödülleri’nde "Yılın İnternet Sitesi" ödülüne layık görüldü.