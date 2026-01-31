Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "30 bin kilometre bölünmüş yol" törenine katıldı.

Törenin sonunda sembolik açılış için makası eline alan Erdoğan heyecanı artırmak için salondaki kalabalığa dönerek "Hazır mıyız" diye sordu.

Salondan beklediği coşkulu yanıtı alamayan Erdoğan katılımcıların sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Erdoğan yanındakilere ve seyircilere dönerek "Hale bak ya ses yok" dedi. İkinci kez "Hazır mıyız?" diye sorunca salonunda ses geldi.