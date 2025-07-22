Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış politikalarına ilişkin soru üzerine de "Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışmanın, gayretin içinde. Doğurganlık hızımız şu anda 1,5'in biraz altına düşmüş vaziyette. Bu hayra alamet değil. Buraya 3'lü seviyelerden geldik. Halbuki bizim hedefimiz çok daha farklıydı. Ama şu an itibarıyla iyi bir yerde değiliz. Bunun için neler yapabiliriz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a da bununla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırma talimatı verdim. Bu konuyla ilgili bütün çalışmalarımızı artıralım istiyoruz. Bütün üniversitelerle irtibat haline girelim. Ne yaparız ki biz şu anda yeniden bir toparlanmaya gireriz, onun arayışı içindeyiz." dedi.

Nüfus meselesinin ülke için stratejik bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

-Hükümet olarak nüfus artışını teşvik için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

-Doğru teşviklerle doğurganlıkta yeniden artış sağlayabilecek bir toplumsal potansiyele sahibiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı programımız, sadece maddi destek değil, aynı zamanda aile kurumunu güçlendiren sosyokültürel projeleri de kapsıyor.

-Aile Yılı kapsamında bu sene, aile kurumunu destekleyici adımlarımız hız kesmeden devam ediyor.

-Son olarak birkaç gün önce kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kamuoyu ile paylaştık.