Ünlü futbolcu Mesut Özil, AKP kongresinde partinin MKYK listesine girerek aktif siyasete atıldı. Almanya ve İspanya liglerinden sonra Fenerbahçe’ye transfer olarak yurda dönen Özil, sosyal medya takipçisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da geçen tek isim oldu.

Özil’in Facebook, X ve Instagram hesaplarında toplam 91 milyon takipçisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç sosyal medya hesabındaki toplam takipçi sayısı ise 42 milyon 680 bin.

Almanya milli takımını seçmişti

Almanya’nın Bremen takımında top koştururken, 2009’da Türk Milli Takımı’nı değil de Alman Milli Takımı’nı seçen Mesut Özil, kendisine uyduğunu belirttiği AKP’nin MYK’sına girdi. Özil, Alman gazetelere “Almanya’yı seçtim. Burada kendimi rahat hissettim, her şey bana uyuyor” demişti. Almanlar, Özil‘in bu siyasi kararını şaşkınlıkla karşıladı ve siyasi tercihi her yerde haber oldu.