CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Roma'da düzenlenecek olan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak edeceği İtalya-Türkiye dördüncü hükümetlerarası zirve öncesinde, İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuştu.

PİSA KULESİ METAFORU

Özel röportajında, "Erdoğan bugün Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"ROMA BELEDİYE BAŞKANI HAPSE ATILACAK OLSA..."

İtalya'nın demokrasi kültürünün köklü olduğu bir ülke olduğunu söyleyen Özel, "Bugün birisi Roma Belediye Başkanı'nı hapse atacak olsa, biz o başkanı destekleriz ve İtalyanların da demokrasiyi savunmak için aynı şeyi yapmasını bekleriz" dedi.

İtalyan gazetecinin, "Avrupa'dan güçlü bir tepki gelmemesi sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusuna ise Özel şu yanıtı verdi:

"Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir."

"AYAKKABILARIMI BİLE ARIYORLAR"

Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile dört kez Silivri'de görüştüğünü ve İmamoğlu'nun sağlığının mükemmel olduğunu belirten Özel, "Maksimum güvenlikli bir hapishanede kilitli olması dehşet verici. Onu ziyarete gittiğimde ayakkabılarımı bile arıyorlar." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN TRUMPLA KONUŞTUĞUNA İNANIYORUZ"

Gazetecinin, "Tutuklama Trump göreve geldikten birkaç ay sonra gerçekleşti, sizce Türk hükümeti kendini güvende hissetti mi?" sorusuna ise, "Erdoğan'ın bu şekilde davranmadan önce Trump'la konuştuğuna inanıyoruz." cevabını verdi.

"TÜM ANKETLER İLK TURDA YÜZDE 60 İLE YENECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları olduğunu vurgulayan Özel, "Tutuklanmasından birkaç gün sonra, 23 Mart'ta, Türkiye genelinde yapılan ön seçimlerde 15 milyon vatandaş onu seçti. Bu yeni bir şey değil, Selahattin Demirtaş bile 2018'de hapisten aday oldu. Yasal açıdan bakıldığında, aday olmasını engelleyen hiçbir şey yok, diplomasının iptal edilmesinin hiçbir değeri yok. Eğer seçim olsaydı, onun için kampanya yapardık. Her Çarşamba akşamı İstanbul'da ve her hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinde mitingler düzenliyoruz."

"Bugün seçim yapılsa kim kazanırdı?" sorusuna ise Özel'in yanıtı, "Tüm anketler İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ilk turda %60 oyla yeneceğini gösteriyor." oldu.

İtalyan gazetecinin, "Peki, bu dramatik sürece rağmen iyimser hissediyor musunuz?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"İMAMOĞLU NE ZAMAN MEYDAN OKUSA HEP KAZANMIŞTIR"

"Türkiye bir yol ayrımında: Otoriterlik ve demokrasi arasında bir seçim yapmak zorunda. Ben kendime güveniyorum çünkü sokaklar, meydanlar, insanlar, milyonlarca insan Erdoğan'a teslim olmak yerine bizimle birlikte mücadele etmeye karar verdi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı'na meydan okusa hep kazanmıştır."