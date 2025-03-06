Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TRT World Forum etkinliğinde protesto eden ve emniyette işkenceye maruz kaldıklarını belirterek suç duyurusunda bulunan 9 genç için yeni gelişme yaşandı. Valilik 9 gencin şikayetçi olduğu polis ve korumalar hakkında soruşturma izni vermedi. Gençlerin avukatı Adem Bingöl, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak Valilik kararının iptalini ve soruşturma izni verilmesini talep etti.

Gazete Duvar'dan Tuğba Özer'in haberine göre, gençler, İstanbul Valisi Davut Gül'ün önünde de şiddet gördüklerini söyledi.

Soruşturma sürerken, İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunulan polis ve kamu görevlileri hakkında “Soruşturma İzni Verilmemesi” yönünde karar aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı kararda uygulama 'meşru' olarak görüldü ve şu ifadelere yer verildi:

483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması Hakkında Kanun ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun ilgili maddelerince 'kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, bu şartları taşımadığı doğrudan veya yapılan soruşturma sonucu anlaşılan ihbar ve şikayetler ilgili soruşturma izni vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum ihbar veya şikayette bulunana bildirilir' hükmüne yer verildiği, müdahalenin anayasanın ilgili maddeleri gereğince kişilerin can ve mal güvenliğini, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruması amacıyla yapıldığı, kamu düzenini korunmasına yönelik önlemlerin bir parçası olduğu ve meşru bir amaç taşıdığından müdürlüğümüz kadrosundaki görevlilerin kusurunun bulunmadığı kanaatinin oluştuğu anlaşılmaktadır.