AKP’li eski milletvekili ve partinin eski MKYK üyesi Orhan Miroğlu “Bu ülke PKK ve dış güçlerin değil, fon çetesinin sebep olduğu bir beka sorunu yaşıyor” tespitinde bulundu. Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılan bilgilerin ve raporların önemli bir kısmının da fon vurgununa kalkan olmaya çalışanların kontrolünde olduğunu ileri sürdü. Miroğlu şunları söyledi:

Miroğlu

HATIRLI BİRİNİN RİCASI

“Bu olmasa, ‘hatırlı biri’ cesaret edip, Cumhurbaşkanına ulaşabilir ve kiraladığı gizli evinde servet çıkan, kayyumun yönettiği Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı için ‘ricada’ bulunabilir miydi?”

HATIRLI BİRİNİN RİCASI

AKP’li Metin Külünk de “Geciken her günün, Erdoğan’ı devirmek isteyenlerin önüne yeni fırsatlar açtığını görün. Derhal Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirin” ifadesini kullandı. Külünk, Ankara’daki bazı kadroların süreci unutturmaya ve yatıştırmaya çalıştığı izleniminin toplumda karşılık bulmadığını söyledi.

Oğur

KÜLÜNK DE İSYAN ETTİ

Yazar Yıldıray Oğur da benzer bir tespitte bulundu ve “Erişim engeli gelmeden lütfen okuyun Sayın Cumhurbaşkanı” başlıklı yazısında şunları yazdı: “Galiba Cumhurbaşkanımız fon skandalının aslında nasıl bir dolandırıcılık olduğunun tam olarak farkında değil. Hayır sayın Cumhurbaşkanı, bu planlı, organize bir biçimde ve kamu gücü kullanılarak 500 bin kişinin dolandırılmasıdır. Herkes sizden neşteri elinize almanızı ve kanserli hücreleri kesip atmanızı bekliyor.”

Rüşvet parası için ev kiralayan başkan vekili ve kayyum makama götürülmüş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı, Can Aksoy kayyum atandı. Aksoy’un atadığı ilk isim yardımcısı Yusuf Ulutaş’tı. Rüşvet paralarını kiraladığı eve koydu, evden 7 milyon dolar çıktı. Bu iki isim Cumhurbaşkanı’nın makamına da çıkarılmış.