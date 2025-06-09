ASAL Araştırma'nın son anketine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beş puanla geride bıraktı.
Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 10-14 Mayıs arasında gerçekleştirildi.
Halkın en çok beğendiği siyasetçi Mansur Yavaş oldu. Katılımcıların yüzde 25,1’i tercihini Yavaş’tan yana kullanırken, Erdoğan yüzde 20,2 ile ikinci sırada yer aldı.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek yüzde 17.8 olurken onu CHP Genel Başkanı Özgür Özel izledi.
İşte dikkat çeken bazı oranlar:
▪️ Mansur Yavaş – %25.1
▪️ Recep Tayyip Erdoğan – %20.2
▪️ Ekrem İmamoğlu – %17.8
▪️ Özgür Özel – %6.4
▪️ Devlet Bahçeli – %4.1
▪️ Ümit Özdağ – %2.0
▪️ Fatih Erbakan – %1.6
▪️ Müsavat Dervişoğlu – %1.5
▪️ Tuncer Bakırhan – %1.3
▪️ Yavuz Ağıralioğlu – %0.6
▪️ Ali Babacan – %0.3
▪️ Diğer – %3.5
▪️ Hiçbiri – %10.4
▪️ Fikrim yok/Cevap yok – %5.2