Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı sonrası Erdoğan ile basın mensupları arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Bir gazeteci, Erdoğan’a hitaben, “Konuşmanız çok duygusaldı, veda konuşması ve seçime hazırlık konuşması gibiydi” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Erdoğan, başka bir gazeteciye dönerek, “Sence öyle mi?” diye sordu.

Gazeteci ise Erdoğan’ın sorusuna, “Yok efendim, veda gibi değil, bir başlangıç konuşması gibiydi” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna ise "Daha belli değil, eşim bakalım ne der" yanıtını verdi.