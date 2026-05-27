AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik etti.
Açıklamalarının ardından Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikram ettirerek gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İkram sırasında bir gazetecinin Rize simidinin yerinin ayrı olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan, İstanbul simidinin ayrı, Ankara simidinin ayrı, Rize simidinin ise apayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.