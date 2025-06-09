Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddialar yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Bir YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumuna ilişkin asılsız iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu yayında kullanılan ifadeler, asılsız iddialar içerdiği gibi Cumhurbaşkanlığı makamını hedef almakta ve hakaret içermektedir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olarak anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte ve milletimize hizmet yolunda üstün gayret ile mücadele etmektedir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşen başta devlet başkanları, teşriki mesaide bulunan siyasetçiler ve diğer yetkililer kendisinin meselelere ne kadar vakıf, hafızasının ne kadar güçlü ve kararlarında ne kadar dirayetli olduğunun farkındadır.

- Buna karşılık gazetecilik nosyonu ve ciddiyetini hiçe sayarak, herhangi bir sorumluluk ve duyarlılık gözetmeyen, sosyal medya mecralarında dezenformasyon yapan kişi veya kimseler, yalnızca kendilerini küçük ve gülünç duruma düşürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.