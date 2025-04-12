Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan İmralı heyeti ile önceki gün görüştü. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ’nın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas olma özelliği taşıyor.

SIRADA İMRALI VAR

“Terörsüz Türkiye” süreci, kamuoyu ve medyada “İmralı süreci” ve “ikinci çözüm süreci” olarak da adlandırılıyor. Süreç kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki bir heyet, 10 Mart’tan itibaren siyasi partiler ziyaret etti. DEM İmralı heyeti şimdi İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşecek.

CHP’den yeni paket

CHP de bir süre önce, “Demokratikleşme Paketi” hazırlamıştı. O pakette şu öneriler yer alıyordu: Kayyum atanmasın, Antidemokratik maddeler kaldırılsın. Basın ve ifade özgürlüğü engellenmesin. Dezenformasyon yasasın iptal edilsin. Cumhurbaşkanına hakaret suçu düzenlensin.