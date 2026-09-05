Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23’ünci İmam Hatipliler Kurultayı’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor" dedi.

ERDOĞAN: 'GURURLA ŞAHİT OLDUK'

Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde diplomasını bizzat kendisinin verdiği MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci'den de bahsetti. Değirmenci, Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştu.

Erdoğan, videoda Kara Harp Okulu birincisi olan Ahmet Burak Değirmenci ile ilgili "Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk" ifadeleri kullandı.

Derece yapan ve diplomasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden alan bir diğer imam hatip lisesi mezunu ise Sercan Özdemir'di. Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Özdemir, Hava Harp Okulu'nu ikincilikle bitirdi.