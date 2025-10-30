Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'de başladı.

Üçüncü görüşmenin tarihi bugün saat 17.30 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında süren görüşmenin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle, İmarlı Heyeti ile saat 17.30’da yapılması planlanan toplantının 18.00’e ertelendiğini duyurmuştu.

Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İMRALI HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz, sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanı’na sunacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Görüşmenin iyi geçeceğine ve hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.