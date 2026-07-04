AKP Giresun İl Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Hüseyin Alkan atandı. AKP Giresun İl Başkanlığı’nda Mete Bahadır Yılmaz’ın 3 Haziran’da görevinden ayrılmasının ardından başlayan atama süreci tamamlandı. Temayül yoklaması ve AKP Genel Merkezi’nin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen üç adaydan biri olan Hüseyin Alkan, il başkanlığı görevine getirildi. Giresunlu iş insanı Hüseyin Alkan, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Alkan’ın önümüzdeki günlerde il yönetimini oluşturması ve teşkilat çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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