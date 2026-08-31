Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı fakülte ve enstitüler kapatıldı ve bazı birimlerin isimleri değiştirildi.

Resmi Gazede'de yayımlanan karara göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTELER

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı.

Kararla ayrıca bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi. Batman Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nün adı Yapay Zekâ Enstitüsü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi oldu.