Kamu çalışanlarının maaş sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik hazırlık, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na girdi. Programda, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücretlerinin analiz edilmesi ve görevlerin iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine dayanan sade bir ücret sistemi için çalışma yapılması öngörüldü.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren programın “Kamuda İnsan Kaynakları” bölümündeki tedbirler, statü farklılıkları ve unvanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesini hedefliyor.

ÜCRETLER İÇİN YENİ ÖLÇÜTLER GELİYOR

Programda yürütülecek çalışma şu ifadelerle tanımlandı:

“Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.”

Çalışmaların koordinasyonu ve sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da hazırlık ve analiz süreçlerinde paydaş kurumlar olarak yer alacak.

İlk aşamada kamudaki farklı istihdam statülerinin gelir analizleri çıkarılacak. Ardından unvan bazlı sorumluluk haritasına göre adil ve sade bir maaş skalası oluşturulması hedefleniyor. Uygulama takviminin ise teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra netleşmesi bekleniyor.