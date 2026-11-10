Kamu istihdamında uzun süredir tartışma konusu olan statü farklılıkları ve maaş dengesizliklerine yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı resmiyet kazandı.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kamuda görev yapan tüm personelin mali haklarını doğrudan etkileyecek kritik bir adımı gündeme taşıdı.

Programda yer alan hedefler doğrultusunda, kamudaki çok parçalı ve karmaşık ücret yapısının tasfiye edilerek görev, yetki ve liyakati merkezine alan tek ve sade bir maaş mimarisinin kurulması planlanıyor.

İŞ GÜÇLÜĞÜ VE YETKİYE GÖRE MAAŞ DÖNEMİ

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümüne "Kamu personeli ücret sistemi sadeleştirilecek, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir" tedbir olarak eklendi.

Yürütülecek faaliyet ise şöyle tanımlandı: "Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, ünvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Çalışmadan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumlu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliği yapacak kurumlar olarak sayılıyor.