AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren atama kararları şu şekilde:
ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMALARI YAPILDI
Açıklanan üniversite atamaları şöyle:
- Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer,
- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya,
- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen,
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş,
- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel,
- İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse,
- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın
- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konsey üyeliğine İbrahim Şenel atandı.
DİĞER ATAMALAR
Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu YÖK üyeliğine atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Babur atandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu atandı.
Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.