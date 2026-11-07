Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 11 üniversitenin rektörü değişirken, en dikkat çekici atamalardan biri Şırnak Üniversitesi'nde gerçekleşti. Daha önce akademik kadro ilanları ve yakınlarına yönelik atama iddialarıyla eleştirilen Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yerine Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi.

Şırnak Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, akademik kadroları akraba ve yakınlarına tahsis ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Üniversitedeki bazı akademik kadro ilanlarının belirli kişilerin niteliklerine göre hazırlandığı öne sürülürken Alkış'ın, 25 Ağustos'ta kadroya alınacak isimleri 19 Ağustos'ta Facebook üzerinden duyurduğu iddiası da tartışma yaratmıştı.

Alkış hakkındaki tartışmalar akademik atama iddialarıyla sınırlı kalmamıştı. Üniversite çalışanlarının kendisine itaat etmesi yönünde tehdit edildiği iddiası da kamuoyuna yansımıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Hakkındaki akraba kayırmacılığı iddialarını reddeden Alkış, akademik kadro ilanlarında üniversitenin mevcut personeline öncelik verilmesini savunmuştu. Daha önce konuya ilişkin açıklama yapan Alkış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm üniversitelerde, teamül üzere 'içerden kadrolar' YÖK tarafından genel kabul görür. Biz de Şırnak Üniversitesi olarak ülkemizdeki tüm üniversitelerde olduğu gibi personelimizi biraz daha önceleriz. Akademik ilanlarda onlara uygun şartlar yazarız ki onların sosyal güvenceleri sağlanmış olsun."

10 ÜNİVERSİTEYE DAHA REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla diğer üniversitelerin rektörlüklerine yapılan atamalar da belli oldu.

Buna göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı ve Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi.