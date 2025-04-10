Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. En dikkat çekici atama ise Ekonomi Politika Kurulu'nda gerçekleşti.
Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine dolardaki yükseliş trendi başladığında 'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' diyen Yiğit Bulut atandı.
Bulut dolar 3 lirayı geçtikten sonra da, "Burada ekranları kırdık yapmayın diye. Bulaşmayın diye. Bu kur geri dönecek dedik. Ekonomi kanallarının çok bilenleri 'Dolar 5 lira olacak 6 lira olacaktı' çıkın bu milletten özür dileyin" demişti.
Bulut ile birlikte Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine 14 kişi daha atandı.
Atananların listesi şöyle:
Alpaslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut atandı.