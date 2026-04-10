Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum adeta “Gölge Bakan” oldu.



Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak da görev yapan Uçum, geçen ay Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti ve Bakanlık bürokratları ile görüştü. Uçum, Bakan Gürlek ile birlikte toplantıya katıldı ve masanın başında yer aldı. Önceki gün de Aile Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir ile birlikte katıldığı toplantıda masanın başında yer aldı.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca düzenlenen “Suça Sürüklenen Çocuklar” konulu toplantıda yer aldı. Toplantıya katılan Aile Bakanı Özdemir “Hedefimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin risk alanlarıyla temasını en aza indirmek, daha güvenli bir gelecek inşa etmek” dedi ve Uçum’a teşekkür etti.

VEKİLLİK DE YAPTI



Uçum, 19 Mayıs 1965’te Kars’da doğdu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2015 yılında Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanan Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu başkanvekili olarak da görev yapıyor. Uçum 25. yasama döneminde Kars milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.





SARAYIN ONLARCA DANIŞMANI VAR



Muhalefetin günlük harcamaların rekor kırması nedeniyle de eleştirdiği Sarayda toplamda kaç danışman olduğu sorusu yanıt bulmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışman sayısı hakkında net bir bilgi yok, ancak onlarca olduğu belirtiliyor.



Cumhurbaşkanlığı Sarayında kaç danışman olduğu, maaşlarının ne olduğuyla ilgili CHP'nin verdiği soru önergeleri de yanıtsız kaldı.