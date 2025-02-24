AKP’nin dün gerçekleşen 8. Büyük Kongresi’nde parti MYK ve MKYK’sındaki değişikliklerden çok İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden yapılan transferler konuşuldu.

Transfer olanlar eleştirilirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili transferlerine ilişkin sözleri gündem oldu.

Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongrede partiye katılan anayasa profesörü ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un transferi en çok tepki çeken isimlerden oldu. 2023 Genel seçimlerine giden süreçte muhalefet partilerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"in yasal ve anayasal zeminini hazırlamak için Altılı Masa'nın çalışmalarında aktif rol alan Yazıcı, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eleştirilerde bulunmuştu.

Özbudun'un yanı sıra İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ile İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da AKP'ye katıldı.

"PARTİDEN AYRILAN VEKİLLİKTEN DE AYRILMALI"

Erdoğan 2013’teki değerlendirmesinde, “Gönül şunu arzu eder. Bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o partiyle beraber hareket eder” demişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

-Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak o parlamentoya gelmiş birisi değilsiniz. Olması gereken şey, işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama bu tabii herkese nasip olan bir şey değildir.