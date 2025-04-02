Üniversite öğrencilerinin, İmamoğlu protestoları ardından 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı kamuoyunda yer bulurken sosyal medyada çağrı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı, Kabine üyelerinden de peş peşe açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, boykot çağrılarını 'darbe girişimi' olarak nitelerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ay önce yaptığı boykot çağrısı yeniden gündem oldu.

Erdoğan 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası durumundadır. Aç gözlü fırsatçıların ne enflasyonla, ne kurla ne faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor." dedi.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARI BOYKOT EDİN"

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır.

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 yılı bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız, bu artık bizim olmazsa olmazımız.

-Son günlerin en çok tartışılan konusu 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret rakamıdır.

BOYKOT ÇAĞRISINI KONUŞMALARINDA YİNELEDİ

Erdoğan boykot çağrısını çeşitli konuşmalarında da yineledi. Erdoğan 6 Ocak'taki Kabine toplantısından sonra da "Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi boykottur. Vatandaş olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır." demişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

-Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da destek olması, katkı sunması sürecin başarısı açısından çok önemlidir. Bunun yolu da Bursa il kongremizde belirttiğim üzere fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor.

"PAHALI ÜRÜN SATANLARI DİZE GETİRECEK EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİSİ BOYKOT"

-Bakınız, pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi, muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur. Vatandaş olarak, fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır. Bilinçli tüketici vasfımızı geliştirerek kaliteyi normal fiyatına çekmeyi başarabiliriz.

-Dünyaya baktığımızda geniş bir yelpazede bunun çok sayıda örneğiyle karşılaşıyoruz. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar olabiliriz.

ÖZGÜR ÖZEL DE YILLAR ÖNCEKİ BOYKOT ÇAĞRISINI HATIRLATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de boykot çağrısına soruşturma başlatılmasının ardından Erdoğan'a geçmiş yıllardaki sözlerini hatırlatarak yanıt verdi.

Özel, "Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz. Hadi buyrun…" ifadesini kullandı.