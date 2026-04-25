Recep Tayyip Erdoğan’ın, Refah Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğu 1989 yılında Erzincan’daki konuşması yeniden gündem oldu. Erdoğan konferansta ekonomik krize ilişkin konuşmuş, Almanya ile Türkiye arasında çarpıcı bir alım gücü kıyaslaması yapmıştı. Vatandaşa ‘Saf olma’ diye seslenen Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:

“Kardeşim biraz uyanalım ya. Sen nasıl oluyor da Almanya ile benzini mukayese ediyorsun. Demek ki Almanya’da çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’ten aylık geliri itibarıyla -çocuk paralarını katmıyorum dikkat edin- 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor.

Erdoğan’ın belediye başkan adayı olduğu yıllarda kartvizitinde ekonomist yazıyordu.

‘KAİDE ALIM GÜCÜ’

Ama benim saf kardeşim de diyor ki ‘Doğru ya, hakikaten Almanya’da benzin 1 Mark, 1 Mark kaç para? 1200 lira… Ee bizde benzin ne kadar? 1125 lira… Bak bizde benzin daha ucuz’ Saf olma, kendine gel, çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

Nisan 2026 itibarıyla Almanya’da benzin litre fiyatları ortalama 2 Euro civarında seyrediyor. Almanya’da net asgari ücret ise bin 900 Euro yani yaklaşık 100 bin TL. Yani çalışan bir Alman aldığı asgari maaşla 950 litre benzin alabiliyor.

Türkiye’de ise benzinin litre fiyatı ortalama 63 TL. Türkiye’de asgari ücret 28 bin 75 TL. Yani bir Türk, aldığı asgari ücretle sadece 446 litre benzin alabiliyor.

23 NİSAN’DA OKUNAN ŞİİR

Erdoğan, önceki gün Beştepe Sarayı’nda kabul ettiği çocuklardan biri gözyaşları içinde kendisinin 1997 yılında Siirt’te okuduğu şiiri tekrarladı. Ziya Gökalp’in şiiri şöyleydi:

“Minareler süngü, kubbeler miğfer, câmiler kışlamız, mü’minler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber.”

Erdoğan, okuduğu bu şiir nedeniyle 4 ay 10 gün cezaevinde kalmıştı.