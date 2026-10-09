Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapan AKP eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, fon soruşturmasına ilişkin Gazeteci Ramazan Aydemir'e değerlendirmelerde bulundu.

"MÜCADELE TARİHİNİN EN AĞIR KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

Erdoğan'ın siyasi geçmişindeki en ağır sınavlardan biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi mücadele tarihinin en ağır imtihanıyla, en ağır kriziyle karşı karşıya. Üzeri örtülme şansı olmayan bir kriz. Temenni ederim bu krizi de başarıyla aşsın" ifadelerini kullandı.

"BU KRİZ ÖNCEKİLERDEN FARKLI"

Erdoğan'ın bugüne kadar karşılaştığı krizlerle fon soruşturmasının birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Külünk, "Çünkü bugüne kadarki krizlerin hepsi dış bükeydi. Bu kriz iç bükey bir kriz. Geldiğimiz noktada üzeri örtülme şansı olmayan bir kriz. Toplumun vicdanı affetmiyor" diye konuştu. Külünk, yaşanan sürecin Cumhurbaşkanı'nın siyasi mücadelesi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

"MİLLETİN BEKLEDİĞİ İRADE ORTAYA KONULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en temel özelliklerinden birinin kararlılık olduğunu söyleyen Külünk, bu süreçte de aynı kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtti. Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın en temel özelliği kararlılığıdır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızdan milletin beklediği kararlılığın bir fotoğrafa dönüşmesi noktasında irade ortaya çıkmazsa Sayın Cumhurbaşkanımızla millet arasındaki mesafe kapanmaz bir noktaya evrilecektir" dedi.

"ERDOĞAN'LA 51 YILLIK TANIŞIKLIĞIMIZ VAR"

Erdoğan'la uzun yıllara dayanan kişisel bir tanışıklığı bulunduğunu da anlatan Külünk, "Cumhurbaşkanı'yla çok geçmişe dayanan bir tanışıklığımız var. 51 yıl, annelerimiz arkadaş. Merhum babasıyla dedem, benim dedem de gemilerde reisti. Babam subaydır" ifadelerini kullandı.