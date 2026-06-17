Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yaklaşık iki hafta önce kaleme aldığı yazısında, AKp MKYK Üyesi Ömer Faruk Besli’nin, sevgilisi H.A.’ya yönelik ağır tehditlerde bulunduğunu ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtmiş, mağdur H.A.'nın şikayeti üzerine görülen davada Besli'ye hapis cezası verildiğini açıklamıştı



'Kasten yaralama' suçlaması ile adli para cezası ve hapis cezasına çarptırılan Besli, verilen cezanın iki yılın altında olması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı aldı ve cezaevine girmekten kurtuldu. Ancak söz konusu olayın haberleştirilmesi siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırırken, olaylardan büyük rahatsızlık duyan AKP, sessiz sedasız Besli'nin istifasını aldı.





ADI İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ

Gazeteci Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında skandalın ifşa olmasının ardından AKP içinde yaşanan gelişmeleri paylaştı.



Pehlivan, ilk yazısının yayımlanmasından bir süre sonra, Ömer Faruk Besli’nin isim ve fotoğrafının AKP'nin resmi web sitesindeki yönetim listesinden kaldırıldığını söyleyerek, AKP'nin söz konusu haberlerin ardından Besli’nin istifasını talep ettiğini ve görevine son verdiğini yazdı.

KAMUOYUNA 'SAĞLIK GEREKÇESİ' SUNULACAK

Yaşanan bu görevden çektirme operasyonuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Pehlivan’ın aktardığı bilgilere göre, AKP kurmayları bu ayrılığın arkasındaki şiddet iddialarını gizlemek istiyor. Partinin, bu durumu kamuoyuna "sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldı" şeklinde yansıtmayı planladığı öne sürülüyor.