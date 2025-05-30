Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın faizsiz ekonomi politikası açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 2'ye dayandı. Erdoğan, faizsiz ekonomi politikalarına ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan olarak, faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Güne 9 bin 161 puandan başlayan Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi Erdoğan'ın "Nas Politikaları özlemi" açıklamasının ardından 8 bin 993 puana gerileyerek 24 Mart'tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altına geriledi. Açıklamalarının ardından kapanışa doğru 16.08'de yeniden 9 bin 43 puana yükseldi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE DERİN KAYIPLAR

Dünü 12 bin 421 puandan kapatan bankacılık endeksi, faiz indirim sinyallerinin ardından sert düşüşler yaşayarak 12 bin 46 puana gerileyerek yüzde 3'ten fazla düştü.



Dolar/TL kuru 39,23 liradan yukarı yönlü hareketlenirken, Euro/TL ise 44,50 liradan yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan şu şekilde konuşmuştu:

"Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğiz. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız."