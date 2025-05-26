Almanya'nın Hannover Kenti’nde Anakent Belediye Başkanı olan ve Sparkasse adlı bankanın yönetim kurulu başkanlığını devralan Türk kökenli politikacı Belit Onay, eski Başbakan Schröder’e yapılan ödemeleri durdurdu. Erdoğan'a "Arkadaşım" diyen ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yeminine "özel olarak davet ettiği" Schröder, Rusya ile ilişkileri yüzünden en çok eleştirilenlerin başında geliyor.

RUSYA KAYNAKLI GİRİŞE ENGEL

Rusya Devlet Başkanı Putin’le iyi ilişkileri olan ve Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) çalışmaları nedeniyle her altı ayda bir 200 bin Euro alan Schröder’e, Rusya kaynaklı bu paranın gelişi engellendi.

2024 yılı ortalarından bu yana Schröder’in hesabına geçmesi gereken yarım milyon Euro’dan fazla paranın engellendiği açıklandı. Eski Başbakan Gerhard Schröder’in banka hesabı bazı ve özellikle de Rusya bağlantılı transferlerle ilgili bloke edilirken, bu paraların Rus şirketi Gazprom tarafından sağlandığı belirtildi.

Türk kökenli Belediye Başkanı Belit Onay, 2022 yılında Rusya- Ukrayna savaşı başladığında, Schröder’in Sparkasse’deki fahri başkanlığının sona ermesi gerektiğini vurgulamıştı. Onay, kısa bir süre sonra da Sparkasse Yönetim Kurulu’na girmişti. Bu değişikliğin Sparkasse’nin kararında etkili olduğu sanılıyor. Sosyal Demokrat Partili Schröder, Merkel’den önce iki dönem Almanya’da başbakanlık yapmıştı.