Resmi Gazete'nin yayınlanan son sayısında bir dizi atama kararları açıklandı.

KKTC BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekilirken onun yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.

ÖZGÜR ÖZEL DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkeze çekilen Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ismi kamuoyunda CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları ile hatırlanıyor.

Özel’in açıklamalarına göre, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde örtülü ödeneğini kontrol eden Maksu Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden ve meslekten gelmediği halde önce Dışişlerinde özel kalem müdürü sonra bakan yardımcısı oldu.

Bu sırada Ekrem Serim’in, Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile öldüğü günden 2 yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Özel, Serim’in bunu söyleyen CHP’li vekillere dava açtığını ancak vekillerin sunduğu kanıtlara karşı kaybettiğini anlattı.

Fakat Erdoğan, Ekrem Serim’i bu defa Lefkoşa'ya büyükelçi atadı. CHP lideri konuşmasının devamında, “Şimdi apar topar Dışişleri kaynaklarının diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisinin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor” dedi ve ekledi:

“Şimdi ben, bir suç örgütüyle ortak olan birini nasıl tuttun da önce bakan yardımcısı, sonra büyükelçi yaptın diye sormuyorum. Ben uluslararası sularda yüzen gemiler var mı diye soruyorum. Bu gemiler yüzerken durduruldu mu diye soruyorum.

DİĞER ATAMALAR ŞÖYLE

Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze çekildi.

Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilcili görevine Hakan Çakıl'ın atandığı açıklandı