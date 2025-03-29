CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından Prosche marka aracını paylaşıp, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Avukat Mustafa Doğan İnal'ın aracına haciz kondurduğunu açıkladı.

'20 BİN LİRA DA TAŞIMA ÜCRETİ VERECEĞİM'

Karara tepki gösteren Başarır, "Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa Doğan İnal Porsche Marka bu aracıma haciz ve bağlama koymuş 20 yıl önce aldığım ama bir türlü restore edemediğin bir araç icraya gerek yok hemen vermeye hazırım 20.000 TL da taşıma ücreti vereceğim ne kadar lüks araç değil mi!" ifadelerini kullandı.