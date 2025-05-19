Eski AKP Grup Başkanvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı kamuoyunda tepki çeken Linet konserinin iptaline dair yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral X üzerinden yaptığı açıklamada Bostancı'ya sert sözlerle tepki gösterdi, istifasının alınmasını istedi.

Saral, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayırdır Naci Bostancı!Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak,sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.!Sana ne Linet'ten!Bu sözler asla masum olamaz.İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır."