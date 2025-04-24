23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen İstanbul depremlerinin en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olurken, felaketin ardından çok sayıda jeolog ve deprem bilimci uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Celal Şengör, yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, dün meydana gelen depremler için 'Beklenen büyük depremin öncüsü olabilir' ifadelerini kullandı. Şengör, uyarısında "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI HAKARETLE YANIT VERDİ



Şengör'ün sözleri sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şengör'e hakaretler savurdu. 'İstanbul'u terk edin' çağrısına tepki gösteren Saral, "Bu "angut",İstanbul'u terkedin demekle ne anlatmaya çalışıyor.Bu nasıl bir akıl,bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

Bu "angut",İstanbul'u terkedin demekle ne anlatmaya çalışıyor.Bu nasıl bir akıl,bu nasıl bir hoca! pic.twitter.com/K4SAZy6MB7 — Oktay SARAL (@oktay_saral) April 23, 2025





