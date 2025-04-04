Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Mine Kırıkkanat ile CHP seçmenini hedef aldı...

Saral, şu ifadeleri kullandı:

-Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!

KIRIKKANAT, ERDOĞAN’A HAVALE ETTİ

Kırıkkanat da sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek, şu yanıtı verdi:

-Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir.

-O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum.