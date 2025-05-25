Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un sosyal medyada bir kullanıcıya yönelik hakaretleri büyük yankı uyandırdı. X'te bir kadın kullanıcının açtığı sohbet odasına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, tartışmaya dahil oldu. "Maral_2323" kullanıcı adlı kadın vatandaşla gerginlik yaşayan Oruç, kadına hakaret etti.

SES KAYDINI PAYŞATI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışma sırasında Oruç, "Kes sesini" derken vatandaş "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz?" diyerek yanıt verdi.

İkili arasında hararetli tartışma devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç bu kez kadın kullanıcıya "S..... git" diyerek hakaret etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kadın kullanıcı ise o anların ses kaydını alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da etiketleyen kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.