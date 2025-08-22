Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya platformu X'te katıldığı bir sohbet odasında, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı.



'TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM'



Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, "Benim sınırım var, bana kimse k*ncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu" ifadelerini kullandı.



GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU



Mayıs ayında yaşanan benzer bir tartışmada Oruç, katıldığı sohbet odasındaki bir kadın kullanıcıya "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz? S..... git" sözleriyle hakaret etmişti.