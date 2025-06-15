Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda giydiği takım elbise ve ayakkabılar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanarak şunları kaydetti:

"TAM 300 BİN TL"

"Stefano Ricci, İtalyan. Timsah derisi. Kahverengi. Tam 300 bin TL. 20 emekli bir araya gelse, bir çift ayakkabısını ancak alabiliyor bir aylık emekli maaşları ile. Kestane balı, manda yoğurdu, Medine hurması ve yulaf ezmesine ise paraları kalmıyor!"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaşın ekonomik durumu yeniden tartışma konusu oldu.

Erdoğan’ın giydiği lüks ayakkabının markası olan Stefano Ricci, timsah derisinden yapılan ürünleriyle biliniyor ve dünyanın en pahalı erkek giyim markaları arasında yer alıyor.