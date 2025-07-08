Türkiye’nin geçen yıl BRICS’e katılmak için yaptığı başvuru uluslararası yatırımcıları heyecanlandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'daki BRICS zirvesinde onur konuğu olarak karşılanmış ve Türkiye'nin BRICS'e katılmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Ancak aradan geçen bir yılın ardından Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik ihtimali neredeyse ortadan kalktı.

Middle East Eye'ın haberine göre Çin ve Hindistan'ın ortak duruşu, Türkiye'ye geçit vermedi. Türkiye'nin NATO ülkesi olması, tüm üyelik kapılarını kapadı.

BRICS içinde yer alan bazı ülkelerin Ankara'ya karşı tutumu, Türkiye'ye sadece "ortak ülke" statüsü sağladı.

ENDONEZYA GİRDİ, TÜRKİYE'YE KAPI DUVAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen yıl BRICS’in yeni üye alımına kapalı olduğunu açıklamıştı. Türkiye’ye ve 13 başka ülkeye “ortak ülke” statüsü önerildi.

Türk yetkililer bu teklife soğuk yaklaştı. Bu durum, Avrupa Birliği’nin yıllar önce Türkiye’ye sunduğu “özel ortaklık” teklifini anımsattı.

Hal böyle olunca Erdoğan, bu yılki BRICS zirvesine katılmamayı seçti. Kendisi yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak ülke olarak Türkiye'yi temsil etti.

Ankara, BRICS ile ilgili kararını hala resmen açıklamadı. Endonezya'nın tam üye olarak kabul edilmesi ve Türkiye'nin bu statüye ulaşamaması ise kulislerde Ankara’da rahatsızlık yarattı.

HİNDİSTAN BURADA DA RAKİP OLDU

Üyelik sürecindeki en ciddi engel ise Hindistan oldu. Çin ve Hindistan’ın Türkiye’ye yönelik çekinceleri, Ankara’nın önünü kesti.

Hindistan, BRICS’e katılımın oy birliği ile sağlandığını hatırlattı. Türkiye’nin Pakistan’la yakın askeri iş birliği ve son Keşmir geriliminde Ankara’nın rolü, Hindistan’ın itirazlarını sertleştirdi.

Hint medyasında çıkan haberlerde Türkiye’nin Pakistan’a silah, mühimmat ve 350'den fazla insansız hava aracı gönderdiği öne sürüldü.

Hint haber ajansları asılsız bir şekilde Pakistan'a karşı başlattıkları operasyon sırasında iki Türk subayının öldüğü bile iddia etti.

TRUMP RAHATSIZ OLDU

ABD Başkanı Trump’ın BRICS’e yönelik olumsuz tutumu ve tarifeleri artırma tehditleri de Ankara’nın geri adım atmasında etkili oldu.

Trump, BRICS ülkelerinin yeni bir para birimi kurma çabasını tehdit olarak gördüğünü ve bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Türkiye, ABD ile ilişkilerini koruma çabasındayken, BRICS üyeliği için baskı yapmak yerine sessiz kalmayı tercih etti.

Türkiye’nin adaylığı bir kenara itilirken, Hindistan hükümeti Türk şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Hint kamuoyunda da Türkiye’ye karşı boykot çağrıları arttı. Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin BRICS üyeliği şimdilik rafa kaldırılmış görünüyor.