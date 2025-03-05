CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçim sıkıntısından bunalan bir aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine üç çocuk yaptığını belirten fayans ustası baba Çağlar Gökçimen, ailecek yaşadıkları zorlukları anlattı.

HARÇLIK VEREMİYORUM

Çağlar Gökçimen “İş varsa çalışıyorum, kışın da hiç iş olmuyor. Yarı aç, yarı tokuz. Üç çocuk demesi kolay. İki aydır kiramı ödeyemedim. Asgari ücret bile kazanamazken üç çocuklu aile nasıl doyacak? Beslemek, okutmak, kolay mı? Çocuğuma harçlık bile veremiyorum. Okulun kantininde bir tost 40 lira, su 10 lira” dedi.

Erdoğan’ın tavsiyesine uyduğu için pişman olduğunu belirten Gökçimen, şöyle devam etti:

ET-TAVUK ALAMIYORUZ

“Sigorta yatmayınca sağlık hizmeti de alamıyoruz. Evin kirası 8 bin lira. İki aylık kira birikti. Üç çocuk yaptık. Herkes ister üç-dört çocuğu olsun ama nasıl beslenecekler, nasıl okuyacaklar? Pazara gidip sadece sebze alsan 1000 lira. Et, tavuk, peynir zaten alamıyoruz.

HALK SEFALET İÇİNDE

CHP Milletvekili Bakırlıoğlu da “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı fitre miktarı günlük 180 lira. 5 kişilik aileye göre hesaplayınca günde 900 lira, ayda 27 bin lira yapar. Halkın büyük bir kısmı sefalet içinde yaşıyor” diye konuştu.