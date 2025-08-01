Ser Araştırma 2 bin 50 kişiyle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Yüzde 95 güven aralığı ve hata payı ± yüzde 1,95 olarak belirtilen ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU ÖNDE

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorulduğu ilk ankette "İmamoğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 45 olurken, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42,5 oldu.

YAVAŞ FARKLA ÖNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sorulduğu ankette ise; katılımcıların yüzde 47,30'u "Mansur Yavaş" yanıtını verirken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 41,70 oldu.