AKP'li Çorum Belediyesi Çorum meydanındaki banklara cinsiyet ataması yaptı. Sosyal medya hesabından skandal son uygulamasını çektiği bir video ile X hesabından paylaşan Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN" ifadelerini kullanarak belirli bir bölgedeki bankların sadece kadınlara ayrıldığını açıkladı.

SARAL'DAN SKANDAL SAVUNMA

Uygulama büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada başlayan tepkiler büyümeye devam ediyor. Tepkilere ise dikkat çeken bir savunma geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral, X üzerinden paylaşım yaparak uygulamayı savundu. Cinsiyetçi bank uygulamasını Japonya'yı örnek göstererek savunan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya’da kadınlara özel vagon yapılınca takdir edilip, gelişmişlik olarak yorumlanıyor. Bizde olunca “skandal uygulama” diyorsunuz.

Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız."