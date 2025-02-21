Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında AKP'nin 8’inci Olağan Kongresi’ne katılım kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SANDIKTA KAZANAMADINIZ, MASADA KAPTINIZ'

"Yeniden Refah Partisi olarak AK Parti'nin 8’inci Olağan Kongresine katılmama kararı almış bulunuyoruz" diyen Kılıç, "Merkez Yürütme Kurulumuz ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın bu iradesini satır başlarını sizlerle paylaşmak üzere basın toplantımızı icra ediyorum.

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimini takip eden süreçte Yeniden Refah Partili belediye başkanları üzerinde oynanan oyunlar baskı ve yıldırma politikaları tahammül sınırlarını aşmıştır. 8’inci Olağan Kongre davetiyesini gönderdikleri çarşamba günü bile Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gece yarısı operasyonlarıyla partimizden koparılan 6 belediye başkanının yakasına AK Parti rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından takılmıştır.

Belediye başkanlarımızı çağıran sayın Cumhurbaşkanı rozetlerini takan Genel Başkan sayın Erdoğan. Bu durumda AK Parti Kongresine ne için katılacağız? Sandıkta kazanamadığınız belediyeleri masada kaptınız, helal olsun, hayırlı olsun demek için mi? Tekrar soruyorum. Bu durumda AK Parti Kongresine ne için katılacağız? Masada alamadığınız belediye başkanlarını sandıkta alamadığınız belediye başkanlarını masada aldınız, helal olsun, hayırlı olsun demek için mi?” diye konuştu.

'İKİNCİ EL PAZARI'

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Devletin imkanlarıyla, parasıyla, puluyla, araç gereç ve proje katkılarıyla yarışmak ne mümkün? Siz de biliyorsunuz ki parayı, imkânı, vaatleri bastırıp aldıklarınızın size de bir hayrı olmayacak.

Zaten siyasetin tüm etik ilkelerini ayaklar altına alarak transfer ettiğiniz belediye başkanlarının birçoğu 31 Mart seçimleri öncesinde değişik nedenlerle sizin aday yapmadığınız isimler değil mi? Millet iradesiyle seçilenleri seçildikleri partiden ayrılmaya ve transfer olmaya zorlayan bu akım siyasette ikinci el pazarı olarak adlandırılacak ve utançla anılacaktır.

Yeniden Refah Partisi olarak biz siyasetin ikinci el pazarına düşmeyeceğiz, düşenlerle de yol yürümeyeceğiz. Seçmenimizin hür iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını güç gösterisi için gece yarısı operasyonları ve devletin gücüyle bizzat koparanların yanında hiçbir zaman ve zeminde yer almayacağız.

Siyasetin sayılardan ibaret olmadığını, adaletin ve hakikatin ikinci el pazarında bulunmadığını anladığınız gün sizin için de çok geç olacak. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Bizim eskilerimiz size hayırlı olsun. Düşünce ve eylemlerinizle eskittiğiniz değerlerimiz bize emanet olsun. Biz Yeniden Refah Partisi camiası olarak milletin gözü önünde yaşanan milli irade gaspına karşı dürüst, ilkeli ve ahlaklı siyaset anlayışımızla adım adım iktidara yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.”