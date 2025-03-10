CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifle, Cumhurbaşkanı'nın 95 bin 200 TL olan emekli maaşının yüzde 50 zamla 142 bin 456 TL'ye yükseleceğini bildirdi. Ağbaba, "Memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. El insaf, vicdanınız kurusun!" şiddetli tepki gösterdi.

"EL İNSAF, VİCDANINIZ KURUSUN!"

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifle; Cumhurbaşkanlığı emekli maaşı yüzde 50 zam yapılıyor! Cumhurbaşkanlığı'nın 95 bin 200 TL olan emekli maaşı bu düzenlemeyle, 142 bin 456 TL'ye yükselecek! Memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. 1 Ocak 2025'te Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı emekli aylığı yüzde 30 zam olmuştu. maaşına yüzde 50 daha artış yapılacak El insaf, vicdanınız kurusun!"