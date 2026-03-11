Yaklaşan bayram öncesinde ikramiyelerinde artış yapılmasını bekleyen emekliler yine hüsranı yaşadı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, mevcut 4 bin liralık bayram ikramiyesine bin liralık bir artış dahi planlanmadığını açıklaması üzerine gözler Erdoğan'ın 'müjdesine çevrilmişti.

'MÜJDE' DEDİ, ZAM GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısı konuşmasında "emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz dedi.

GAZETECİLERİ DUYMAZDAN GELDİ

Konuşma sonrası gazeteciler Erdoğan'a emeklilerin müjde olarak ikramiyede artış beklediğini belirterek; "Efendim, emekliler aslında "müjde" olarak ikramiyede artış bekliyordu" dedi. Bu sözleri duyan Erdoğan; "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" dedi. Erdoğan, Bahçeli’nin İBB davasının TRT’den canlı yayınlanması önerisiyle ilgili soruyu ise duymazdan geldi.