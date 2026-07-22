İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan ve 31 Mart 2024 seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, şubat ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partiden istifa ettiğini duyurmuştu.



AKP'ye geçmek amacıyla partisinden ayrılan Özarslan, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve soruşturmalar nedeniyle uzun süre boyunca AKP'ye kabul edilmedi.



Özarslan'ın bekleyişi 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile son buldu ama transfer sonrası yaşananlar hem AKP'de hem de Özarslan cephesinde şok etkisi yarattı.



AKP'NİN OY ORANINI DÜŞÜRDÜ



CHP'den ayrılış süreci boyunca kamuoyunda yoğun tepki toplayan Özarslan, AKP'ye geçmesinin ardından Keçiören halkından beklediği ilgiyi göremedi.



HBS Araştırma tarafından 16-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan anket çalışmasına göre, bir önceki genel seçimlerde AKP'nin yüzde 37,09 oy aldığı Keçiören'deki oyu Özarslan'ın transferinin ardından yüzde 31,80'e kadar geriledi.





Anket sonuçlarına göre Özarslan'ın transferiyle birlikte ilçedeki muhalif seçmenleri AKP'ye çekeceğine yönelik beklenti hiçbir karşılık bulmazken, halihazırda AKP'ye oy vermiş seçmenin bir bölümünün oy tercihini muhalif partilere kaydırdığı görüldü.



