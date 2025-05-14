Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 12. Kongresi'nin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda örgütün kendisini feshettiğini açıklamıştı.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı çeşitli tartışmalara neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 yıl boyunca “başdanışmanı” olarak görev yapan İlnur Çevik, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çevik, paylaşımında “Kandildeki PKK yöneticilerine nereye gönderilmek istersiniz diye sorulmuş. Soran bizim devlet... Yani benim yıllardır dediğime gelmişler. Çoğu İsveç demiş” ifadelerini kullandı.