İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarını İBB'ye ait alanlardan kaldırılmasını ve yasaklanmasını içeren talimat verdi.

Karara muhalefetten tepki gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç de sosyal medya hesabından açıklama yaparak ilgili talimata karşı çıktı.

İmamoğlu'nun tutuklu olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıdığını belirten Özgenç, savcılığın bu 'emri' veremeyeceğini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez. — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) May 25, 2025

Özgenç'in açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez."