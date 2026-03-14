Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, geçen pazar gününden bu yana entübe edilen Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli entelektüellerinden, tarihçi, ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın vefat haberi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı olan eski AKP Milletvekili Aydın Ünal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Ünal'ın paylaşımı şöyle:

-İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi.

-Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi.

-Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız.

-Umarız tarih ilmi artık özgürleşir.

ÜNAL'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ünal’ın Ortaylı’ya yönelik “densiz”, “Siyonizm yalakası” ve “kötü tarihçi” gibi ifadeleri sosyal medyada geniş tepki çekti.

Çok sayıda kullanıcı, hayatını kaybeden bir tarihçi hakkında bu üslubun kullanılmasını eleştirdi.