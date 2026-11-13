İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski bürokratlar ve çok sayıda holding sahibinin tutuklanmasının ardından tartışmalar sürüyor. Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında fon krizini adli, iktisadi ve siyasi olmak üzere üç ayrı boyutta değerlendiren Ünal, adli sürecin bir süre daha gündemde kalacağını belirtti. Meselenin siyasi boyutunun ise en az adli boyut kadar karmaşık olduğunu savunan Ünal, krizin siyaseten yönetilemediğini ve ortada bir iletişim stratejisinin bulunmadığını vurguladı.

(Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal)

"MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE OPERASYON ÇEKİYORLAR"

Fon soruşturmasının siyasi hesaplaşmalara dönüştürüldüğünü ileri süren Ünal, kişi ve grupların yaşanan krizi kendi hesaplaşmaları için kullandığını savundu. Aralarında husumet bulunan kişilerin eski dosyaları yeniden gündeme taşıdığını belirten Ünal, "Kaos görüntüsü ve puslu havada, kriz fırsatçılarına gün doğdu. Herkes kendi şahsi hesabını görmenin peşinde. Medya ve sosyal medya üzerinden kişiler, gruplar, klikler birbirlerine operasyon çekiyorlar. Eski dosyalar açılıyor, küllenmiş hesaplar açığa çıkıyor, kabuk bağlamış yaralar deşiliyor. Kimin kimle husumeti varsa ismini dolaşıma sokuyor" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ İNSANLAR PUSLU ORTAMDA KENDİNİ SAKLIYOR"

"Bir nokta koymanın zamanı gelmedi mi?" başlıklı yazısında fon meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtiğini hatırlatan Ünal, soruşturmanın doğrudan maliyetinin yanı sıra belirsizliklerin de büyük bir dolaylı maliyet oluşturduğunu kaydetti.

Ünal, yazısında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Meselenin siyasî boyutu da bir o kadar karmaşık. Krizin siyaseten yönetilebildiğini söylemek zor. Ortada bir iletişim stratejisi de yok.Fon meselesi ortaya çıkalı yaklaşık 2 ay oldu. Bu 2 ay içinde, fon dolandırıcılığının ürettiği doğrudan maliyet dışında belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan büyük de bir dolaylı maliyet var. Kaos görüntüsü ve puslu havada, kriz fırsatçılarına gün doğdu. Herkes kendi şahsi hesabını görmenin peşinde. Medya ve sosyal medya üzerinden kişiler, gruplar, klikler birbirlerine operasyon çekiyorlar. Eski dosyalar açılıyor, küllenmiş hesaplar açığa çıkıyor, kabuk bağlamış yaralar deşiliyor.

Kimin kimle husumeti varsa ismini dolaşıma sokuyor. Temiz insanlar töhmet altında kalıyor, kirli insanlar bu kaotik ve puslu ortamda kendilerini saklıyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan isimler üzerlerine atılan iftirayı temizlemek için canhıraş çabalarken, konunun doğrudan sorumluları namertçe saklanmayı sürdürüyorlar. Başta FETÖ olmak üzere Türkiye üzerine dezenformasyon yapan odaklar var güçleriyle puslu havada sağa sola ateş ediyorlar. Ak ile kara, sap ile saman daha fazla birbirine karışıyor.

Bu kaotik ve puslu hava milletin tamamını, elbette AK Parti seçmenini ve teşkilatını da etkisi altına alıyor. Dedikodular, söylentiler, komplo teorileri umutları kırıyor, şevki, gayreti, samimiyeti hırpalıyor. Bırakalım adlî süreç kendi mecrasında ilerlesin; ancak meselenin ürettiği iktisadî ve siyasî maliyete artık bir 'dur' demek gerekiyor. Zira süre uzadıkça maliyet artıyor."